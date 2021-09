Incidente nella notte: perde il controllo dello scooter, esce di strada e muore a 65 anni

RUBANO - Esce di strada con lo scooter e muore. Non sembrano essere coinvolte altre persone nell'incidente, all'una di questa notte, che è costato la vita a F.D.M. di 65 anni residente a Rubano. Non si sa cosa sia successo e quali siano le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo del mezzo e a schiantarsi in via Borromeo a Rubano, ma dai primi riscontri sembra essere una caduta autonoma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la dinamica del fatale incidente. I primi ad arrivare e a soccorrere la vittima sono stati i sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma è stato tutto inutile.