Sbanda in moto in prestito e cade: 17enne muore nella notte. Non sembrava grave

PADOVA - Un ragazzo di 17 anni, Filippo Contin, è morto nella notte all'ospedale di Padova dopo aver avuto un incidente in moto. Poco prima dell’1 di oggi venerdì 3 settembre, lungo via don Bosco a Selvazzano, il ragazzo ha perso il controllo del mezzo urtando un palo e cadendo a terra. Soccorso dal 118, inizialmente non sembrava grave ed è stato portato in ospedale ma è poi deceduto a causa di alcune lesioni interne. Il ragazzo viaggiava su una moto 125 che gli era stata prestata. Fillippo Contin era residente alle Cave e giocava a calcio negli juniores dell'Usma Caselle.

Il cordoglio della società di calcio

«Siamo vicini ai suoi familiari e ai suoi compagni di squadra, che lo amavano moltissimo - si legge nella pagina Facebook della società - per il suo carattere istrione che spesso faceva anche "dannare" gli allenatori, ma che sapeva riempire della sua presenza ogni allenamento e ogni partita.