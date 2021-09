PADOVA - Sarà il campo da calcio di via Pirandello a Caselle ad abbracciare per l'ultimo saluto Filippo Alberto Contin, il ragazzo di 17 anni morto venerdì mattina in seguito alle ferite riportate alla caduta in moto in via Don Bosco a Caselle. Questo il desiderio della famiglia accolto dall'Usma, la società sportiva nella quale Filippo militava da un anno e che ha dato piena disponibilità per l'organizzazione della cerimonia funebre. La...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati