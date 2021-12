Incidente mortale a Padova: ex insegnante investita e uccisa da un 29enne

PADOVA - Incidente mortale questa sera, 20 dicembre, a Padova, in via Forcellini: una donna di 84 anni, Gabriella Gambarin, ha perso la vita dopo essere stata investita mentre stava attraversando la strada a piedi in prossimità dell’incrocio con via De Lellis. E' stata centrata da una Polo guidata da un uomo. Il corpo della donna è stato trascinato per una decina di metri. Via Forcellini è stata chiusa nel tratto dell'incidente. Sul posto la Polizia locale. La donna viveva sola. A perdere la vita Gabriella Gambarin, 84 anni.

La dinamica

Erano le 17.45 quando l'anziana, mentre attraversava la strada, è stata investita da una Volkswagen Golf all'altezza del cancello dell'istituto Don Bosco e di via De Lellis. Per la pensionata, notissima in quartiere, non c'è stato nulla da fare. Alla guida dell'auto B. A., un 29enne residente a Padova. Il giovane si era appena immesso su via Forcellini arrivando dalla vicina via De Lellis per procedere in direzione Terranegra, quando è avvenuto l'impatto. Gambarin è caduta a terra rimanendo uccisa sul colpo dopo aver battuto contro il parabrezza. Ancora in fase di accertamento l'esatta dinamica del sinistro da parte della polizia locale. Si dovrà verificare se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali rialzate e illuminate distanti dal corpo oltre una decina di metri.



Chi era la vittima

Gabriella Gambarin, ex insegnante in pensione, si stava recando alla parrocchia di San Camillo di via Nazareth dove era molto attiva. La notizia della tragica morte si è subito risaputa in quartiere dove era molto conosciuta ed apprezzata. L'anziana che viveva sola in Giovanni Lazara da oltre cinquant'anni e un nipote risiede nel quartiere. Viene descritta da quanti la conoscevano come una persona molto attiva, amante delle passeggiate e sempre impegnata sul fronte della cultura dopo un vita dedicata ai ragazzi ai quali insegnava. Oltre che a occuparsi di Vita nostra, il notiziario della parrocchia di San Camillo, si era dedicata anche alla catechesi per gli adulti esortando alla partecipazione facendo trasparire dai suoi scritti la grande fede in Dio ed il conforto che essa offriva parlando della gioia dell'amore che arriva dritto al cuore delle persone anche dei non credenti esortando a dedicarvisi per fra crescere se stessi.