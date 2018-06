La Kia si ribalta in Corso Australia: ferita coppia di anziani e la passeggera

PADOVA - Nel pomeriggio i vigili del fuoco e i Suem sono intervenuti in Corso Australia per un incidente che ha coinvolto un’auto, finita rovesciata su un fianco: tre feriti. I pompieri accorsi con due automezzi tra cui l’autogru hanno messo in sicurezza la Kia Sportage ed estratto una coppia di anziani dall’auto posizionata su un fianco, dopo essere letteralmente volata e carambolata sull’asfalto.



La coppia è stata stabilizzata dal personale del suem 118 per essere portati in ospedale. Ferita in maniera più leggera anche una giovane, che viaggiava con la coppia e si trovava seduta nella parte posteriore dell’auto. Sul posto la polizia municipale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

