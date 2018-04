Perde il controllo, sbanda e si schianta contro un platano: gravissima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORREZZOLA (PADOVA) - Sbanda, esce di strada e si schianta contro un platano. Grave una donna rimasta incastrata tra le lamiere. Alle 8.45 di questa mattina, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo laper un’auto andata a sbattere contro un platano dopo la perdita di controllo della guidatrice. La donna nell'impatto è rimasta. I pompieri accorsi da Piove di Sacco hanno messo in sicurezza la Hunday I10 ed estratto la donna 75enne rimasta ferita, che è stata presa in cura dal personale del Suem giunto con l'elicottero per essere stabilizzata e trasportata in eliambulanza in ospedale a Padova. Sul posto la polizia stradale per la deviazione del traffico e i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due ore.