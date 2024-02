PADOVA - Incidente gravissimo in zona stazione a Padova, un ciclista è in gravi condizioni in ospedale. Questo pomeriggio, 6 febbraio, si è verificato un sinistro tra via Cairoli e il piazzale della stazione ferroviaria cittadina che ha visto coinvolti un'auto e una bicicletta.

Subito soccorso, il ciclista è in condizioni gravi in ospedale.

+++ Notizia in aggiornamento +++