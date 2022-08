Padova, auto e scooter si scontrano all'incrocio: la scootersita è grave in ospedale

PADOVA - Auto e scooter si sono scontrate e la donna che guidava il mezzo a due ruote è ricoverata in ospedale in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto intorno alle 18 di oggi, 16 agosto, all'intersezione tra via Digione e via Monterotondo.

Una Renault Captur condotta da una 56enne si è scontrata contro un motociclo Kinco, guidato da una 48enne padovana. Quest'ultima è stata portata d'urgenza in ospedale, le sue condizioni sono preoccupanti. La dinamica è ancora da chiarire e sul posto è intervenuta la polizia locale.