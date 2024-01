Bovolenta. Finisce fuori strada con l'auto ma ai carabinieri dice di aver subito un furto: voleva incassare i soldi dell'assicurazione

BOVOLENTA (PADOVA) - Finge di aver subìto il furto dell'auto per ottenere dall'assicurazione il pagamento delle riparazioni: in realtà a causare l'incidente è stato lui e i carabinieri lo hanno denunciato per simulazione di reato.

Un imprenditore di 50 anni di Bovolenta la notte del 25 novembre scorso ha avuto un incidente. Era alla guida del suo pickup quando, tra via Roma e via Palù a Brugine, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Invece di chiamare i soccorsi ha lasciato il veicolo sul ciglio della strada ed è andato a casa. Qualche ora dopo si è presentato in caserma a Bovolenta per sporgere denuncia.

Ha raccontato che il fuoristrada gli era stato rubato il giorno prima dell'incidente. Ma le incongruenze in ciò che diceva hanno insospettito i carabinieri che hanno fatto ulteriori indagini.

In realtà l'uomo voleva incassare i soldi dell'assicurazione per riparare la macchina: se avesse ammesso di essere stato lui a causare l'incidente, non avrebbe ricevuto un centesimo. Ed è scattata la denuncia.