Incendio nella palazzina, due intossicati. Evacuati i residenti. Ipotesi corto circuito

PADOVA - Alle 18,30 odierne, 8 gennaio, un incendio ha interessato una palazzina di via Pontevigodarzere a Padova.

Il bilancio provvisorio, ma poteva essere ben più grave, è di due persone intossicate che dopo essere state prese in cura dai sanitari del Suem 118, sono state trasportate in ospedale. Sono al momento sottoposte a tutti gli accertamenti del caso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Subito dopo l'allarme sul luogo teatro del rogo si sono portati più mezzi dei vigili del fuoco che hanno fatto evacuare lo stabile e transennato l'area. Le attività di messa in sicurezza sono andate avanti fino a tarda notte. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Anche il traffico ha subito rallentamenti. Tra le cause non si esclude un banale corto circuito che ha provocato oltre ai due intossicati anche danni ingenti.