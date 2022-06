Scoppia l'incendio in un magazzino, bruciato tutto il materiale edile

PADOVA - Un incendio ha divorato il materiale edile contenuto in un magazzino. È accaduto nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 giurno, poco prima della mezzanotte. In un magazzino all'aperto di via Pediano a Padova è scoppiato un grosso incendio. Al momento non c'era nessuno quindi non ci sono feriti. I vigili del fuoco sono arrivati dalla centrale con personale di prima partenza e un'autobotte. Le fiamme erano molto alte e il loro lavoro è terminato dopo quattro ore tra lo spegnimento e la bonifica. Il fuoco ha completamente bruciato il materiale che si trovava all'esterno della struttura. Le cause non sono ancora chiare, se ne stanno occupando i tecnici dei pompieri e la polizia.