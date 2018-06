Scoppia il rogo sotto la tettoia e scoppia la bombola di Gpl: garage distrutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGROTTO - Alle 9.40, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Romea, a Montegrotto Terme, per, coinvolta anche unascoppiata nel rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.Le squadre dei pompieri arrivate da Padova e Abano Terme con 4 automezzi e 14 operatori hanno spento le fiamme, che si erano già estese all’attiguoripostiglio, bruciandone tutto il contenuto e danneggiando ildella stanza dell’abitazione sovrastante. Danni da fumi ai due alloggi della. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate dopo circa 4 ore.