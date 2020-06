Fiamme nel cortile della falegnameria, pompieri al lavoro per ore nella notte Foto

TREBASELEGHE - Fiamme alte nella notte in via Montello secondo tronco a Trebaseleghe per l'incendio divampato in una falegnameria, con varie squadre dei Vigili del Fuoco in azione per ore, fino all'alba. Le squadre dei pompieri sono arrivate da Cittadella, Castelfranco e dal distaccamento volontario di Santa Giustina in Colle con quattro autopompe, un’autobotte e quindici operatori, appena giunto l'allarme.

L'incendio, divampato poco prima delle 3,30, era già di notevoli proporzioni, con fiamme molto alte che avevano coinvolto una catasta di legna e dei bancali ammassati a ridosso del legname. Il rogo si è sviluppato nel cortile del capannone, e l'opera dei pompieri si è immediatamente rivolta a circoscrivere la zona interessata per evitare che la situazione peggiorasse se il fuoco si fosse propagato alla falegnameria e ad un vicino capannone. Ci sono volute alcune ore per poter lasciare l'area in totale sicurezza, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le cause dell’incendio, probabilmente dovute alla combustione di qualche scarto di lavorazione, sono al vaglio delle squadre intervenute.



