Incendio nella chiesa di Presina, distrutti paramenti sacri e arredi

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - Ieri sera, venti minuti prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio divampato in un locale all’interno della. Le fiamme si sono sviluppate in un locale da cui si accede attraverso la sacrestia, bruciando materiale utilizzato qualche ora prima per le funzioni religiose della Settimana Santa, paramenti sacri e arredi.La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Cittadella e da Padova con un’autobotte, sono entrati dotati di autorespiratore nella chiesa completamente invasa dal fumo, riuscendo a individuare il locale e iniziare lo spegnimento. Le fiamme sono state circoscritte ad una sola stanza e sono state estinte dalla squadra. Spento l’incendio si è provveduto a far uscire il fumo con degli elettroventilatori fatti arrivare dalla centrale di Padova. L’incendio non ha causato nessun danno strutturale, gravi tuttavia i danni provocati dal fumo. Sul posto il parroco e il cappellano oltre ad alcuni parrocchiani che hanno dato l’allarme. Le cause dell’incendio, di probabile natura accidentale, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di evacuazione dei fumi e messa in sicurezza della Chiesa sono terminati intorno alle 3.