A fuoco la casa di un farmacista: all'interno trovato il corpo della moglie

incendio

cadavere della moglie dell'uomo

Cosa è successo a Monteortone



Le indagini

Ultimo aggiornamento: 11:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gravissimosui colli nella notte: a fuoco la casa di un farmacista, all'interno i pompieri hanno scoperto il, S.P., 58enne di origine tedesca.Alle 21.20 del 16 maggio 2020, in via Vicinale Monteortone (Teolo), all'interno della casa di un famacista di Abano è scoppiato il rogo. Sembrava un incendio di lieve entità, ma nella notte i vigili del fuoco hanno ritrovato all'interno della casa il corpo di una donna di 58 anni, di origine tedesca,. Sul posto anche il Suem, che ha soccorso un vigile del fuoco leggermente intossicato. I carabinieri stanno indagando sulle origini dell'incendio, l'abitazione è stata messa immediatamente sotto sequestro. Il marito non era in casa al momento del fatto. Sul corpo della donna morta verrà eseguita l'autopsia. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un suicidio.