Identificato l'uomo dai tatuaggi celtici trovato morto in Val di Fiemme

PADOVA - È stato identificato, grazie alla diffusione delle foto dei tatuaggi attraverso gli organi d'informazione, l’uomo trovato senza vita in Val di Fiemme. I tatuaggi celtici si sono rivelati decisivi e un amico lo ha riconosciuto. I tatuaggi sul suo corpo l’uomo li aveva fin da ragazzo e non hanno legami con l'occultismo. Attraverso l'uomo che l'ha riconosciuto, i carabinieri hanno avvisato alla famiglia, originaria della Bassa Padovana, anche se con stretti legami con il Polesine. Al momento di più non è dato sapere da parte delle forze dell'ordine che stanno ancora lavorando al caso.