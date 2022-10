PADOVA - Il lungo ponte ha dilatato gli appuntamenti con Halloween, distribuiti tra oggi, domani e lunedì. Anche i beni del Fai (Fondo per l'Ambiente Italiano) verranno avvolti dalle atmosfere magiche. Per tre giorni Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia sarà teatro di un'iniziativa a tema pensata per momenti di svago. L'evento, dal titolo "Curiosità e misteri - Frankenstein sui Colli Euganei", si svolgerà oggi e lunedì dalle 16 alle 21 e domani dalle 10 alle 18 e permetterà ai partecipanti di vivere un'avventura da brivido, con visite animate per bambini a cura della Compagnia Barabao Teatro alla scoperta della villa. Prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito www.halloweenconilfai.it; turni di visita ogni 30 minuti.

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme propone due eventi. Domani alle 16 con "Impara a navigare: il nome dei venti!" e lunedì, stesso orario, con "Halloween al museo: caccia al fantasma barcaro". Due laboratori divertenti: uno svelerà tutti i segreti dei venti dei barcari e l'altro consentirà di festeggiare, anche in maschera, Halloween al museo. I costi sono di 10 euro oppure 30 a famiglia con 2 adulti e 2 minori. La prenotazione è obbligatoria. Telefonare allo 049525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu.

Sui Colli e in città

Quest'anno Halloween si fa ancora più spaventoso sui Colli Euganei. Nel buio della notte, illuminato solo da qualche torcia e dalla luna, lunedì gli ospiti del Parco Frassanelle di Rovolon potranno raggiungere le grotte e la villa. Qui saranno attesi da figure spettrali che narreranno vicende perdute nelle nebbie del tempo. Anche la storia dei conti Papafava dei Carraresi, proprietari del parco, ricca di suggestioni, misteri e intrighi, tornerà a vivere attraverso gli occhi delle presenze che dimorano nel parco (animazione a cura della Compagnia dell'Angelo). La festa comincerà nel pomeriggio dalle 15. Le famiglie potranno partecipare ai laboratori per la costruzione della vecchia (a cura di Magica Malù), che verrà simbolicamente bruciata durante il falò alle 21. Il Parco Frassanelle sarà aperto anche domani dalle 10 alle 18; i bambini potranno sfidarsi nel laboratorio "Chef da paura", decorando il proprio muffin con pasta da zucchero, pipistrelli, fantasmi, zuccherini e zucche. La sfida continuerà, ma a suon di travestimenti e canzoni al "Karaoke con il fantasma". Ingresso a pagamento, non è obbligatoria la prenotazione. Halloween anche a Villa Correr a Casale di Scodosia con due giorni di spettacoli, tour guidati e musica; lunedì alle 18 "La notte nera", con ingresso a 10 euro, e per chi vuole fermarsi a cena 35, e martedì dalle 11 la "Fiera del mistero", con una mostra mercato sul tema. Ingresso 10 euro, ma solo uno per chi ha il biglietto del giorno precedente. Per tre giorni riapre le porte anche il castello di San Pelagio con un grande ritorno: gli spettacoli itineranti di Jar Creative Group, con ingresso su prenotazione. Si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo che dura circa un'ora; il biglietto comprende l'accesso al parco del castello e ai labirinti (la visita al Museo del Volo costa 2 euro). Sarà in funzione un punto ristoro. In città il Giardino dei Giochi di via Pontevigodarzere, organizzando la festa di halloween, propone per lunedì dalle 19.30 il truccabimbi e la caccia al tesoro di dolcetti mentre alle 20.30 inizierà il film "La Famiglia Addams", nella sala cinema Francesconi Lanza. L'ingresso è gratuito. Sarà in funzione un punto ristoro. Un halloween stregato al Campo dei Girasoli di via Bainsizza, zona Basso Isonzo. La mattina di lunedì inizia alle 10 con una caccia al tesoro piena di misteri e indovinelli. É previsto un truccabimbi mostruoso, pozioni magiche di bolle di sapone e fantasmi di zucchero filato. Nel pomeriggio dalle 16,30 si sfideranno in una Trash battle, Dj Coolo e Dj Khameecha, pronti a far stordire le orecchie grazie ai peggiori dischi della storia della musica.