Maxi sequestro al China Ingross: centomila giocattoli "illegali"

Nel pieno della stagione estiva, nell’azione di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, la Guardia di Finanza di Padova ha intensificato i controlli a tutela del mercato. Dopo aver monitorato attentamente una serie di attività presso il Centro Ingrosso Cina di Padova e zone adiacenti, i militari hanno effettuato un ulteriore sequestro di 102.821 articoli non sicuri destinati a bambini o minori di 14 anni, tra cui giochi per il mare, pennarelli lavabili, pasta modellabile, palloncini gonfiabili, poiché privi della composizione chimica, del marchio CE e delle indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso del prodotto.



Questi prodotti erano pronti per essere spediti in buona parte del Nord-Est e per essere immessi in commercio, per un valore di mercato di oltre 400.000 euro. Il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio di Padova ai fini della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 30.000 euro. L’attività ha permesso, inoltre, di avviare ulteriori accertamenti a carico di altri operatori che hanno avuto un ruolo nella filiera commerciale dei prodotti pericolosi.



