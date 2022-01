Green pass, barista si rifiuta di esibirlo ai Vigili: stangata da 1.000 euro, rischia 30 giorni di chiusura

BORGORICCO - Task force della Polizia locale della Federazione del Camposampiero a cavallo tra sabato 29 e domenica 30 gennaio a Borgoricco, comune dell'Alta padovana. Gli agenti del comandante Antonio Paolocci hanno effettuato decine di accertamenti lungo le principali arterie del territorio, ma anche attività di monitoraggio dei bar per sincerarsi che fossero rispettate le restrizioni anti covid. Un automobilista è stato fermato e al momento dell'identificazione è stato trovato con la patente scaduta da sei anni.

Un barista, invece, quando è stato il momento di mostrare alle forze dell'ordine il green pass si è rifiutato di tirarlo fuori. Ha opposto un certo ostruzionismo all'attività degli agenti riferendo che non avevano alcun diritto di effettuare quel tipo di controlli. Alla fine i suoi comportamenti gli sono costati verbali per oltre 1000 euro, con il rischio concreto di chiusura del bar per trenta giorni, in quanto recidivo essendo stato multato due settimane prima durante un controllo dei carabinieri.