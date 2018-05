«Scusate, qui siamo in Francia?» Profughi nascosti sul Tir sbagliato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grantorto -, è giunta alle 13 al pronto intervento dei carabinieri. Al telefono una persona straniera che raccontava di esserein movimento. Nei primi istanti tutti gli elementi facevano presumere si trattasse di un rapimento. Ma in una decina di minuti la vicenda si è chiarita. In realtà si trattava di due stranieri irregolari che,pensando che andasse in Francia. Invece si sono ritrovati nel parcheggio di un'azienda di Grantorto. E quando hanno capito di essere in Italiaalle forze dell'ordine.