ESTE - Tagliano le ruote alle auto dei vigili: polizia locale resa inattiva per un’intera mattinata. È avvenuto a Este nella notte tra venerdì e sabato, quando ignoti si sono introdotti nel parcheggio retrostante il municipio, in vicolo Mezzaluna, e armati di coltello hanno scagliato fendenti ai copertoni dei mezzi di servizio. Una vera e propria spedizione punitiva: delle sette auto in dotazione ai vigili, quattro sono state danneggiate. Anzitutto, la nuova Subaru Forester, poi una Citroen, un Defender e un Ducato adibito ad ufficio mobile. Auto non tutte di ultima generazione, ma ancora funzionali e idonee alla maggior parte dei servizi. Solo il Ducato è in procinto di essere dismesso e ceduto alla protezione civile di Este. I malintenzionati, ancora da identificare, si sono introdotti nel parcheggio indisturbati, in quanto di notte l’area rimane sempre aperta. «Fortuna ha voluto che la zona sia coperta da telecamere - dichiara il consigliere delegato alla sicurezza Stefano Agujari Stoppa - Nel momento in cui troveremo i responsabili, le pene saranno pesanti. Si tratta di un atto vandalico contro mezzi della polizia locale e utilizzate da pubblici ufficiali. Questi gesti devono essere condannati senza se e senza ma». Amarissima la sorpresa degli agenti, che ieri mattina si sono recati al parcheggio per salire in auto e adempiere al loro dovere: resisi conto del danno hanno immediatamente avvertito il comandante Enzo Bellon e tutta la squadra si è ingegnata per trovare una soluzione rapida ad un problema che rischiava seriamente di mettere a tappeto la polizia locale per tutto il weekend.



SITUAZIONE SUBITO RISOLTA

«Chi ha commesso questo gesto voleva renderci inattivi per lungo tempo, ma non ci è riuscito - commenta amareggiato Bellon, 62 anni e 40 di servizio a Este - Abbiamo subito contattato delle ditte a cui ci appoggiamo, che sono immediatamente intervenute e hanno sistemato quasi tutti i problemi, sostituendo le ruote a buona parte dei mezzi». Tanta la paura, ma alla fine la situazione si è risolta al meglio. Era la prima volta che le auto dei vigili venivano attaccate così pesantemente: in altre circostanze i mezzi erano stati volontariamente strisciati, ma i danni riportati erano stati prettamente estetici. Rimangono da capire le ragioni di un gesto così sconsiderato e ai limiti del feroce. Qualcuno ha pensato che l’atto possa essere in qualche modo legato ad una vicenda recentemente balzata agli onori della cronaca, che vede il comandante coinvolto in attacchi personali da parte di ignoti. A fine estate, un profilo social anonimo aveva accusato Bellon di aver pagato personalmente la multa presa da un assessore, “pizzicato” a percorrere contromano una via di Este. Se la multa effettivamente c’è stata, l’addebito mosso al comandante rimane un’illazione priva di fondamento e il diretto interessato si è già attivato per la tutela dei propri diritti. «Non era nemmeno la prima volta che mi additavano in questo modo - commenta Bellon - Non ho comunque elementi per collegare quelle invettive all’atto vandalico».