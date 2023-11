PADOVA - Ore 8,30 nella sala Riunione Dei/d dell'avancorpo della sede della facoltà di Ingegneria. È lì, nero su bianco, nel calendario delle sessioni di laurea il nome di Giulia Cecchettin, la prima che domani dovrebbe laurearsi. Tutto è pronto per la sua grande giornata. Ed è quello che ancor più sconvolge e angoscia i genitori di Giulia e tutti coloro che le vogliono bene. Tutto è pronto e lei non c'è e nemmeno si sa dov'è. Una cosa è certa: ci tiene troppo alla sua laurea per allontanarsi volontariamente a poche ore da questo grande passo. Proprio sabato, prima di andare alla Nave de Vero dove poi avrebbe incontrato Filippo Turetta, la 22enne aveva inviato per mail la versione finale della tesi di laurea al suo relatore, Silvia Todros, professoressa di meccanica dei materiali. Alla consegna della tesi la relatrice si era raccomandata di inviare entro lunedì mattina la presentazione in cui Giulia sintetizzava il contenuto del suo lavoro. Ma Giulia non ha avuto tempo di spedirla, fagocitata in un buco nero da sabato sera. Ma il suo posto è lì, pronto per domani mattina.

Gli insulti del mondo social a Filippo Turetta

Sono tante le foto di Giulia su Instagram in cui racconta le giornate di studio e divertimento con i suoi amici dell'Università. Ed è chiaro quanto la ragazza ci tenga alla sua carriera scolastica. Da quell'immagine di lei davanti al liceo Tito Livio, il giorno del diploma, a quello della scelta dei mobili per il suo studio da studentessa universitaria all'Ikea, dalle giornate sui libri con i colleghi ai viaggi all'estero con gli amici. E tra questi Filippo, che le lascia una scia di cuoricini-emoticon nei commenti. Quanto basta a scatenare la furia degli utenti che hanno iniziato ad aggredire il ragazzo su Istagram: «Sappiamo che sei stato tu. Non accettate quando una ragazza sceglie di lasciarvi, ma tutto a posto?»; «Riportala a casa dal suo papà»; «Non voglio pensare che tu hai fatto del male a Giulia». E poi insulti. Perchè il popolo del web ha già condannato il ragazzo, senza neanche sapere effettivamente cos'è successo.

La storia d'amore e poi l'amicizia

Un po' introverso ma di compagnia, tranquillo, appassionato di passeggiate sui suoi colli Euganei o in montagna, ma anche di pallavolo, nonostante l'impegno dell'università l'abbia allontanato dalla palestra. È questa la descrizione che fanno di Filippo gli amici e chi lo conosce bene. Fino a qualche tempo fa la famiglia viveva in una casa a Torreglia alta. Poi, dopo la morte del nonno, tutti si sono trasferiti nell'abitazione dell'anziano, in una palazzina in centro al paese. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Alberti della vicina Abano, Filippo aveva scelto di proseguire gli studi al Bo, scegliendo Ingegneria biomedica, anche perchè era sempre stato particolarmente portato per le materie scientifiche. E qui aveva conosciuto Giulia. Prima l'amicizia, poi l'amore che però è stato messo duramente in crisi da alcuni problemi familiari, raccontano gli amici. Da quando era morta la mamma di Giulia, spiegano gli amici di Filippo, qualcosa era cambiato. Qualche problema, ma in ogni caso niente di particolare. Ovvero, niente motivazioni difficili da digerire. Tanto che erano rimasti in buoni rapporti. Così buoni che l'altro giorno lui le aveva proposto di andare a mangiare un panino al McDonald's della Nave de Vero a Marghera e lei non aveva avuto alcun problema ad accettare la proposta. È in quell'incontro la chiave di questo mistero che sembra aver fagocitato in un buco nero i due giovani. Un mistero che tiene sospese le vite di tutti coloro che li amano.