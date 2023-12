Gino Cecchettin, la poesia "Il vero amore" di Gibran dedicata a Giulia: il testo. Ecco cosa dice

Kahlil Gibran, poeta, pittore e filosofo libanese-americano, ha regalato al mondo una vasta eredità letteraria, e tra le sue opere più celebri si distingue la poesia intitolata "Il vero amore". Nato il 6 gennaio 1883 a Bsharre, Gibran emigrò negli Stati Uniti nel 1895, dove si affermòcome artista e scrittore influente. La sua opera, scritta principalmente in arabo e tradotta successivamente in inglese, esplora temi universali come l'amore, la spiritualità e l'umanità. Gino Cecchettin, durante il funerale della figlia Giulia, ha letto la poesia "Il vero amore".

"Il vero amore", cosa dice la poesia di Kahlil Gibran

"Il vero amore non è né fisico né romantico.

Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà.

Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.

La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia!"