Artigli di dinosauro rubati alla mostra a Padova, l'appello: «Restituiteli anche in forma anonima, la cultura è di tutti»

PADOVA - «Speriamo che si tratti di una bravata. Per favore, restituiteli». L'appello è di Nicolò Zanon, coproprietario di The Brothers Stone, azienda di preparazione e vendita fossili di Quarto d'Altino (Venezia), per riavere indietro i due artigli di Psittacosaurus rubati in Fiera a Padova. Durante lo svolgimento della mostra “Lost Hangar, dinosauri rivelati” qualcuno ha rubato due dita da uno dei fossili esposti.

«Speriamo sia davvero una ragazzata - dice Zanon - Rinnovo l'appello per la restituzione delle due dita anche in forma anonima. Si tratta di un pezzo autentico, regolarmente importato nel 1996. La cultura è di tutti».