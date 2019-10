​Il titolare di un'azienda rubava l'acqua con l'aiuto del figlio

di Michelangelo Cecchetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPO SAN MARTINO (PADOVA) - Risparmiavano sulla spesa dell', sottraendola alla rete e. Ad inchiodarli alle proprie responsabilità sono stati ieri i carabinieri della stazione di San Martino di Lupari. Cosa ancor più singolare è che i falsi operatori, questa l'accusa, sonoche sono stati denunciati a piede libero per furto in concorso. Protagonisti sono G.L.M., di 62 anni abitante a Campo San Martino, e A.M., 30 anni, residente a Villa del Conte. Durante la loro azione, a chi chiedeva conto, dicevano appunto di lavorare per conto della nota multiutility. L'indagine svolta ha evidenziato che i due,, nel territorio della municipalità di San Martino di Lupari avrebbero realizzato un collegamento abusivo alla rete idrica. Una volta