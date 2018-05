Ubriaco al volante: folle fuga contromano in A4, poi sperona la polizia

di Marina Lucchin

PADOVA - Erama si è messo al volante della sua Renault Clio lo stesso, ieri notte alle 5, dando pure un passaggio a un'amica. Ha imboccato l'sperando così di non incappare in qualche controllo della polizia. E invece, 21 anni peruviano di Lima e regolarmente residente a, si sbagliava di grosso, visto che proprio in A4 si è imbattuto in una pattuglia della Stradale di Legnago che, accesi i lampeggianti e tirata fuori la paletta, l'ha fermato, visto che proseguiva con un'Quando Polstrada gli ha intimato di fermarsi nella prima piazzola d'emergenza utile in località Torri di Quartisolo nel Vicentino, il peruviano, appassionato ballerino di balli caraibici, non ha potuto far altro che eseguire. È così scattato ilche non ha lasciato scampo al giovane automobilista: aveva un tasso alcolico nel sangue di 1,33 grammi per litro, quasi tre volte oltre il limite. Una condizione che fa scattare una multa da 800 a 3200 euro, l'arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. A quel punto il 21enne ha perso completamente la testa. Mentre gli agenti compilavano i documenti, il peruviano è rimontato nella sua Clio grigia, ha mandato a tavoletta l'acceleratore e sgommando è fuggito come un folle in direzione Padova...