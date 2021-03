La commercialista italo-inglese e i paradisi fiscali: la frode della società di moda. Sequestrati beni per 4 milioni di euro

PADOVA - La guardia di Finanza di Padova ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 4 milioni di euro a conclusione di un' indagine che vede 5 indagati (soci e/o amministratori pro-tempore) per una presunta frode fiscale nel settore della moda. Il provvedimento ha riguardato disponibilità liquide per 300 mila euro, 12 unità immobiliari nelle province di Belluno, Padova e Venezia, é titoli azionari per 2,5 milioni.

APPROFONDIMENTI TREVISO Truffa e bancarotta da 6,6 milioni di euro per la società...

Nel mirino dei finanzieri è finita una Spa, operante nel campo della produzione e commercializzazione di borse e articoli per la moda, che si sarebbe avvalsa di sofisticati sistemi di schermatura societaria per far figurare la riconducibilità di un noto marchio ad un'impresa con sede in un «paradiso fiscale» e per ottenere indebiti risparmi d'imposta in Italia. Gli accertamenti, svolti anche all'estero, hanno permesso di accertare che il «brand» era stato artificiosamente intestato ad un britannico, previo mandato fiduciario a questi conferito da una società delle Isole Cayman, comunque riconducibile alle persone fisiche di riferimento dell'azienda italiana. È stato così stabilito che il marchio era stato concepito e valorizzato sin dall'origine dall'impresa verificata e che ne aveva quindi l'incondizionata disponibilità. L'espediente, ideato con la collaborazione di un commercialista inglese di origine italiana, ha permesso alla società di dedurre, nelle annualità d'imposta dal 2012 al 2016, costi per royalties non dovute per un importo pari a 16,6 milioni, con un' evasione complessivamente quantificata, ai fini delle imposte dirette, in oltre 4 milioni.

Ultimo aggiornamento: 11:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA