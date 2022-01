Fonderie Pandolfo, 10 milioni di euro per la crescita sostenibile: «Investire nella catena del riciclo»

PADOVA - Intesa Sanpaolo e Fonderie Pandolfo Spa hanno finalizzato un'operazione di finanziamento per la crescita sostenibile dell'azienda di Rubano (Padova), leader nel settore della produzione di alluminio secondario da rifusione (remelter). Il finanziamento di Intesa Sanpaolo, pari a 10 milioni di euro, è destinato al piano di sviluppo dell'azienda che prevede alcuni obiettivi di miglioramento Esg, in particolare l'adozione di una procedura interna di approvvigionamento a basso impatto ambientale per acquisti, trasporti e forniture energetiche, e programmi di formazione sui temi della sostenibilità. Per Vincenzo Pandolfo, Consigliere Delegato delle Fonderie «investire nella catena del riciclo, l'attenzione strategica per l'ambiente e il nostro radicamento sul territorio nazionale, sono i valori fondanti della missione aziendale di Fonderie Pandolfo fin dalla sua creazione».