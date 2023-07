BRUSEGANA (PADOVA) - Ragazzi che giocano a fare i boxeur nel parco pubblico a Brusegana, dopo l'orario serale di chiusura, allarmando i residenti della zona. Siamo nel giardinetto Della Luna, situato tra le vie Ciamician e Volterra. «L'incontro a suon di pugni si è svolto domenica sera nella parte del parco più interna invisibile dalla strada, ma bene in vista da vari condomini che la circondano racconta Luca Felicetta, membro della Consulta di quartiere 6 e residente nella zona, che ha assistito di persona al fatto . A partire all'incirca dalle 20 un gruppo di ragazzini adolescenti, sicuramente tutti minorenni, si sono affrontati a turno in gare di pugilato nel parco, con tanto di guantoni da boxe e tenuta a torso nudo. I ragazzi si battevano a coppie di fronte agli altri coetanei disposti in cerchio attorno a loro, intenti a fare filmati coi telefonini, e gli incontri proseguivano finché uno dei due rimaneva a terra».



Felicetta riferisce che oltre agli adolescenti erano presenti sul posto anche bambini di età sugli 8-10 anni, che non si picchiavano ma facevano da pubblico. «Dopo pochi istanti in cui mi sono reso conto della gravità di quanto stava accadendo, ho telefonato a vigili e polizia per dare l'allarme prosegue . Le forze dell'ordine sono arrivate dopo circa mezzora, e a quel punto c'è stato un fuggi fuggi generale dei ragazzi, che sono scappati tutti a gambe levate dal giardino, scavalcando il cancello che era chiuso».

Felicetta manifesta inoltre il timore che episodi di violenza possano verificarsi ancora prossimamente. «Domenica è stata la prima volta che ho visto un fatto del genere osserva ma non vorrei che altre situazioni simili che creano degrado in periferia si ripetessero, magari con appuntamenti organizzati da parte di baby gang, anche perché potrebbero scapparci feriti gradi per non dire di peggio».

E conclude: «Il parco Della Luna è stato riqualificato l'anno scorso dal Comune con panchine, giochi e arredo urbano nuovi, per cui auspichiamo che rimanga un posto sicuro per famiglie e anziani, e non diventi punto d'incontro di balordi».