PADOVA - Non sono rimasti sgombri a lungo i padiglioni della Fiera di Padova dopo l'allontanarsi tra non pochi rombi e polemiche dell'ultima Auto e Moto d'Epoca: è la 38^ edizione di Tuttinfiera ad aver riaperto ieri i cancelli del polo espositivo. Fino a domani saranno sette i padiglioni in cui verranno messi in mostra i prodotti e servizi per il tempo libero. Quattrocento espositori tra i quali sono spiccate già le prime novità. A tema con il periodo è certamente Padova Halloween, un padiglione dove accedere con gli abiti più bizzarri per celebrare la festa celtica tra cosplayer, scheletri, zucche, mercatino, cimitero, area di giochi thriller.



FESTA E TRAVESTIMENTI

A contraddistinguersi ieri sono state la Horror House e le bizzarre proposte dell'horror youtuber Beccamorta, mentre oggi sarà la volta della sfilata di abiti gotici di Lilly Cardosi. A lasciare il segno sono stati anche i Ghostbuster di Vicenza che prestano il loro servizio anti fantasmi per feste private e non, la scrittrice bergamasca Luluhat che ha riproposto alcuni dei suoi 120 racconti scritti durante il lockdown, anche sussurrandoli malignamente all'orecchio dei malcapitati che si sono seduti nel suo stand. Altro polo tematico già preso d'assalto è stato il nuovissimo padiglione intitolato al benessere, dove 120 aziende da tutta Italia e non solo hanno esposto generi per il benessere fisico e spirituale, cibo bioetico, prodotti per l'estetica, la casa e il giardino, strumenti musicali armonizzatori e dove gli ospiti si sono rilassati tra massaggi e conferenze sull'argomento. A spiccare sono state le tante declinazioni di canapa: dall'alimentazione alla salute, ma anche i bracciali indiani di pietre, creme e oli ayurvedici, erbe sotto ogni forma. Un viaggio tra il suono dei tamburi sciamanici degli indiani d'America e la musica tantra, i ventagli purificatori in penne d'aquila, cioccolato e bava di lumaca, dove è spiccata l'invenzione della riflessologa modenese Debora Selmi delle calze in canapa antibatteriche e riflessogene con le dita separate e la funzione specifica per la postura, l'atletica, la circolazione e il metabolismo.



MANGIA&BEVI

Ultima novità il Praga festival, alla sua prima edizione con la gettonata festa della birra, tra musica e concerti, come il tributo a Vasco Rossi. Oltre a questi, il consueto padiglione dedicato ad American Dream, con auto, moto customizzate, American cars, trattori giganti, balli country e spettacoli di pin up e burlesque. Collezionisti a non finire nello spazio dedicato al disco ed al fumetto, come nel settore dedicato al modellismo e ai giochi, dove incontrare l'autore di giochi Angelo Porazzi, o nel Portobello Vintage Market. Alla Padova Fitness Convention hanno trovato spazio anche il turismo, gli hotel, i cibi tipici regionali, nonché vini e birre artigianali. Ultimo giorno domani, sempre dalle 9 alle 19, quando il grande Mandala realizzato in questi tre giorni dai quattro monaci tibetani sarà distrutto secondo l'antico rituale.