Ferrovia Padova-Piove di Sacco-Chioggia: sì allo studio di fattibilità

VENEZIA - «Non si arresta l'attività della Regione del Veneto, insieme a Rfi, per studiare nuovi collegamenti ferroviari fra territori che hanno la necessità di essere interconnessi. Tra questi rientra la direttrice Padova-Piove di Sacco-Chioggia, oggetto di un protocollo d'intesa approvato la scorsa settimana, che ha l'obiettivo di attivare un tavolo tecnico tra Rfi e l'Amministrazione regionale con lo scopo di analizzare, in via preventiva, il rapporto costi-benefici di una nuova linea ferroviaria tra queste tre località».

La vicepresidente del Veneto e assessore a Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, annuncia così l'approvazione, nella seduta di Giunta regionale del 22 dicembre scorso, dello schema di protocollo d'intesa fra Regione del Veneto e Rfi, per dare avvio a valutazioni preliminari e ad approfondimenti funzionali e progettuali per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Padova, Piove di Sacco e Chioggia. «Parallelamente allo sviluppo di ulteriori interconnessioni, tuttavia, la Regione non trascura gli interventi di manutenzione ordinaria della rete - continua - di potenziamento delle infrastrutture con l'elettrificazione delle linee e la soppressione dei passaggi a livello».