False vendite sui social: incassano e spariscono, 3 denunciati nel Padovano

PADOVA - I carabinieri di Noventa Padovana ( Padova), al termine di un'indagine avviata a seguito della presentazione di una denuncia da parte di una 33enne, hanno denunciato, per il reato di truffa, una donna 30enne di origini pugliesi, a Veggiano (Padova). Quest'ultima aveva pubblicato un annuncio sul proprio profilo Facebook, con il quale metteva in vendita un paio di scarpe griffate per la somma di 300 euro, attirando l'attenzione della vittima che, realmente interessata all'acquisto, dopo avere contattato la venditrice, le accreditava mediante ricarica sulla postepay la somma richiesta.



Purtroppo, al pagamento non è più seguita la spedizione della merce e alla donna, di fronte al raggiro, non è restato altro che sporgere denuncia dai carabinieri. Contemporaneamente i Carabinieri di Cittadella ( Padova) hanno terminato una analoga attività investigativa denunciando, in stato di libertà, un 55enne di Teolo e un 65enne di Veggiano i quali, dopo avere inserito l'annuncio per la vendita di una Volkswagen Golf , sono riusciti ad ottenere un bonifico di 3.800 euro da parte di una 40enne di nazionalità romena di San Giorgio delle Pertiche. Ovviamente la vettura non è più stata consegnata e i due venditori si sono resi irreperibili.

