Achille, il cane poliziotto ha morso la vigilessa che lo accarezza

di Maria Elena Pattaro

ESTE - Morde un “collega” mentre è in servizio: ieri mattina Achille, il cane poliziotto in dotazione alla polizia locale di Este, ha reagito male alle carezze di una vigilessa, affondandole i denti su una mano. L’agente (che non è l'addestratrice) è stata accompagnata al pronto soccorso: la ferita era di lieve entità, tanto da non richiedere neppure punti di sutura. Una volta medicato il taglio, all’agente sono stati prescritti sia la terapia antibiotica sia il richiamo del...