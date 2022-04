Epatite acuta pediatrica, due ragazzini ricoverati a Verona. La bimba di pochi mesi ricoverata e dimessa a Padova

Epatite acuta pediatrica , sono due i casi riscontrati in Veneto: si tratta di ragazzini, di 12 e 15 anni, ricoverati a Verona. C'è poi il caso di una bimba di pochi mesi affetta da epatite è stata seguita dall'Azienda ospedaliera di Padova , la bambina era risultata anche positiva al Covid ma, va detto, non è stata riscontrata alcuna correlazione con l'epatite. La bambina è stata dimessa dopo due giorni. L'origine di questa malattia è sconosciuta ed partita dalla Gran Bretagna.

Diciassette bambini (circa il 10%) dei 169 colpiti da epatite acuta di origine sconosciuta in 12 paesi del mondo sono stati sottoposti a trapianto di fegato ed è stato segnalato almeno un decesso. È il primo bilancio al 21 aprile che l'Oms ha elaborato in un aggiornamento sulla situazione. I casi registrati hanno un'età compresa tra 1 mese e 16 anni.

Al 21 aprile 2022, sono stati segnalati almeno 169 casi di epatite acuta di origine sconosciuta da 11 paesi nella regione europea dell'OMS e un paese nella regione delle Americhe dell'OMS (Figura 1). Sono stati segnalati casi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito) (114), Spagna (13), Israele (12), Stati Uniti d'America (9), Danimarca (6), Irlanda ( 5), Paesi Bassi (4), Italia (4), Norvegia (2), Francia (2), Romania (1) e Belgio (1), si legge in un aggiornamento dell'Oms sulla situazione dopo l'allarme partito dalla Gran Bretagna. Il bilancio è in continuo aggiornamento e ieri il ministero della Salute contava per l'Italia 11 casi sospetti.