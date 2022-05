Padova, Carlo Calenda sosterrà Giordani alle elezioni. Su Bitonci: «Non gli darei da amministrare neanche un chiosco» Video

di Silvia Moranduzzo

PADOVA - Carlo Calenda ha annunciato il sostegno di Azione alla candidatura di Sergio Giordani, attuale sindaco di Padova che si ricandida. Calenda non ha presentato una propria lista perché tra coloro che sostengono il sindaco uscente ci sono anche i 5 stelle. «Ognuno ha la sua linea nazionale, la nostra è di non essere alleati con Fratelli d'Italia e con i 5 stelle - ha detto - Tuttavia, Padova fa eccezione e l'unica ragione è Sergio. Ha un profilo in cui mi ritrovo moltissimo, è una persona che sceglie di dare un contributo alla politica». Calenda non ha risparmiato critiche all'ex sindaco Massimo Bitonci: «Credo che Bitonci sia stato, per quello che l’ho conosciuto e visto e fatto confronti, una delle personalità politiche meno equilibrate, più incapaci e più aggressive che io abbia mai conosciuto. Non gli darei da amministrare neanche un chiosco in un comune di 3 mila abitanti».