Operazioni anti droga a tappeto nel padovano, cinque arresti e tre esplusioni tra la stazione e il capolinea del tram

PADOVA - Maxi operazioni contro lo spaccio e il consumo di droga: cinque arresti, tre espulsioni, tre persone denunciate per detenzione con il fine di vendita di sostenze stupefancenti e quattro segnalate per utilizzo.

Diverse le droghe spacciate nel padovano

In una serie di operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, la Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile della Questura di Padova ha arrestato cinque soggetti (tre dei quali destinatari di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale), sequestrando 60 grammi di droghe. Altri quattro soggetti sono stati denunciati per detenzione illegale, mentre cinque consumatori sono stati deferiti alla Prefettura e sanzionati, alcuni anche con ritiro immediato della patente di guida. L’attività degli agenti di Polizia si è concentrata in buona parte nella zona vicina alla Stazione, dove già nei giorni scorsi avevano già arrestato un 31enne tunisino trovato in possesso di 10 dosi di cocaina e 6 di eroina, e denunciato un 17enne trovato a sua volta in possesso di 9 dosi di cocaina, con successiva, conseguente chiusura provvisoria da parte del Questore del bar cui entrambi si appoggiavano per l’attività di spaccio.

Gli arresti

Il primo ad essere arrestato è stato un pregiudicato nigeriano di 34 anni. Transitando in Via Tommaseo, i poliziotti lo hanno notato accostarsi ad un giovane, fermo ad attenderlo in prossimità delle cucine popolari, e dopo aver interloquito brevemente con costui, allontanarsi in direzione Via della Pace. Trascorsi alcuni minuti, il 34enne tornava sul posto, ed avvicinatosi nuovamente al giovane gli consegnava un involucro ricevendone in cambio delle banconote. Bloccati e controllati entrambi, gli agenti ricevevano spontaneamente da parte dell’acquirente due dosi di cocaina, mentre addosso allo straniero due banconote da 50 euro. Anche in ragione dei suoi precedenti essendo già stato arrestato per fatti analoghi nel settembre di un anno fa e condannato a 6 mesi di reclusione, lo straniero è stato arrestato e trattenuto in custodia fino alla convalida ed al giudizio direttissimo, all’esito del quale è stato nuovamente condannato alla pena della reclusione di 4 mesi è successivamente messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione. Altri controlli hanno portato a denunciare un tunisino di 19 anni, osservato nella medesima zona in via Cairoli, angolo via Bixio cedere degli involucri ad altro straniero, e successivamente sorpreso all’atto del controllo in possesso di un ulteriore involucro contenente cocaina. Destinatario già di un avviso orale, è stato denunciato pure per violazione del Daspo urbano. Per lui sono state avviate le procedure per la revoca del permesso di soggiorno.

Un 19enne con oltre 15 grammi di eroina: arrestato

Un altro 19enne tunisino già con precedenti di polizia per stupefacenti, è stato invece arrestato perché trovato in possesso di oltre 15 grammi di eroina. Gli agenti lo hanno notato in piazzale Santa Croce, prima prelevare qualcosa da un nascondiglio a ridosso del Giardino Alicorno e poi allontanarsi in sella ad una bicicletta. Fermato e sottoposto a controllo, gli hanno rinvenuto addosso un unico involucro contenente eroina, ma nel punto esatto dove era stato visto prelevarlo, i poliziotti hanno trovato occultati all’interno in un tubo in plastica, un secondo involucro, contenente la maggior parte della sostanza, un bilancino di precisione ed un rotolo di nylon utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Espulsione dall'Italia

Ad essere arrestato è stato pure un secondo soggetto di origini nigeriane, di anni 24, anche lui irregolare e con precedenti di Polizia per reati inerenti gli stupefacenti. Riconosciuto in quanto già tratto in arresto dagli stessi poliziotti nel febbraio 2021, l’uomo è stato visto dagli agenti all’interno dell’area “Funghi” in corso tre Venezie vendere una dose di cocaina ad un 39enne di Carpi (Modena), giunto su posto alla guida del suo furgone. Quest’ultimo ha riferito agli agenti di conoscere lo straniero da circa 6 mesi e di aver acquistato cocaina dal medesimo con una cadenza di due volte al mese, pagandola 40 euro a dose. Dopo averlo arrestato e giudicato per direttissima, al nigeriano è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora e disposta l’espulsione dal territorio nazionale. All’acquirente è stata invece applicata la sanzione amministrativa e ritirata la patente.

Controlli al capolinea del tram

La stessa Squadra Mobile ha poi esteso i controlli anche in zona Pontevigodarzere, in prossimità del capolinea del tram, dove era stata segnalata la presenza di giovani intenti all’attività di spaccio. Nel corso di alcuni preliminari interventi, i poliziotti hanno sottoposto a controllo alcuni acquirenti, alcuni dei quali sospettati a loro volta di destinare la droga ad attività di spaccio. È il caso di un 21enne di Villanova di Camposampiero visto allontanarsi dal posto a bordo della sua auto a velocità sostenuta. Raggiunto e sottoposto a controllo, il giovane ha mostrato subito segni di nervosismo, cercando di proteggere con le gambe la parte anteriore del sedile come a voler nascondere qualcosa. All’esito del controllo e della perquisizione veicolare, i poliziotti hanno rinvenuto proprio all’interno di un vano portaoggetti posto sotto il sedile lato guida, una porzione di panetto di hashish (circa 20 grammi) ed un bilancino di precisione. Il giovane è stato pertanto denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Stessa sorte è toccata ad un 30enne di Montegalda (Vicenza), anche lui osservato dagli agenti allontanarsi velocemente dalla zona. Costui però accortosi di essere seguito, ha lanciato con mossa fulminea un involucro dal finestrino dell’auto, prontamente recuperato dai poliziotti. All’interno circa 6 grammi di eroina. Una volta fermato e sottoposto a controllo, il 30enne è stato trovato in possesso di alcuni ritagli di guanti di cellophane monouso. Oltre che denunciarlo per detenzione ai fini di spaccio, gli agenti gli hanno contestato pure la guida senza patente, ordinandogli la revisione straordinaria del mezzo.