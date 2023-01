Spacciatori nel mirino della polizia nordest vicentino: due giovani denunciati

THIENE/LUGO– Due giovani sono stati denunciati per spaccio di stupefacenti. Sequestrati due panetti di hahish e denaro contante. Da circa 10 giorni, alcuni viaggiatori frequentanti la stazione ferroviaria di Thiene avevano segnalato la presenza, nel tardo pomeriggio di ogni giorno, di un gruppetto di giovani che stazionavano con fare sospetto ed apparentemente senza motivo, nel sottopasso di collegamento tra i binari del treno della linea Vicenza-Schio. Dopo alcuni servizi di osservazione e controllo, per il tardo pomeriggio del 17 gennaio la polizia locale nordest vicentino ha organizzato uno specifico servizio nel corso del quale sono stati identificati 4 giovani, dei quali uno, un 19enne della zona, risultava in possesso di un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi, del quale erano già state vendute dosi per circa 10 grammi; e la somma di 640 euro in banconote da 50 e 20 euro, ritenuta provento di spaccio.

Il 19enne è stato pertanto denunciato alla Procura della Repubblica al tribunale di Vicenza, che convalidava il sequestro di quanto sopra. Qualche giorno prima, in Lugo di Vicenza, via Molan, nel corso di controlli alla circolazione stradale, una pattuglia della polizia locale nordest vicentino ha intimato l’alt a ciclomotore sul quale viaggiava un giovane 21enne della zona. A causa del forte odore di stupefacente, gli agenti lo hanno perquisito rinvenendo un panetto di hashish del peso di grammi 97,96 e un involucro contenente dosi di hashish già pronte per la vendita. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori dosi di hashish e marijuana, oltre ad un bilancino elettronico. Il 21enne è stato pertanto denunciato alla Procura, che ha convalidato il sequestro degli stupefacenti.