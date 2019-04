Droga e bitcoin, chiesti 8 anni per il "Dottore", l'ex barista dell'Alexander

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA "Il Dottore",36 anni din provincia di, rischia otto anni di carcere. È la richiesta mossa dal pubblico ministero Benedetto Roberti, titolare delle indagini, davanti al Gup Margherita Brunello in rito abbreviato, per l'ex barista del pubdiconsiderato in città ildellae dell'. Lui, laureato in psicologia, ha il pallino per gli affari e con l'obiettivo di non essere scoperto dalla polizia aveva convertito il denaro ricavato dalla vendita dello stupefacente in cripto valuta: in particolare. Davanti al Gup, sempre in rito abbreviato, c'erano anche Piero Pasqualin 22 anni residente ae Nicola Manildo anche lui 22 anni e residente a. Per entrambi il magistrato ha chiesto una pena di 4 anni più una multa. Infine il sostituto procuratore ha chiesto un anno e 4 mesi, con la sospensione della pena, per Irene Boraso 24 anni di. Tutti gli altri hanno o chiesto di patteggiare o affronteranno il processo.