PADOVA - Avevano deciso di investire tutte le loro mancette, prese dai parenti sotto le Feste di Natale, in droga. Così due fratelli, di 17 e 25 anni, sono finiti nei guai: scoperti dalla polizia, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori, tanto che il maggiore si è vista così ritirata la patente. Il loro amico, 17enne anche lui, è finito pure peggio: indagato per spaccio. È successo alla Guizza, davanti alla chiesa SS. Angeli Custodi. L’altro giorno una pattuglia della Polizia di quartiere aveva visto il 17enne, italiano, mentre cedeva con fare furtivo un sacchetto ad un suo coetaneo, intascando un corrispettivo.

Intuendo di aver appena assistito a uno scambio di stupefacente, la pattuglia è intervenuta e uno degli agenti ha bloccato l’acquirente, il 17enne padovano, mentre stava per risalire in macchina alla cui guida c’era il fratello 25enne.L’altro poliziotto, invece, ha inseguito lo spacciatore che aveva intanto attraversato la strada tentando di allontanarsi. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 245 euro che erano ben riposti nel portafoglio, una scatoletta di cartone con all’interno 13 grammi di Marijuana e in altri 140 euro, quelli appena intascati dal coetaneo come corrispettivo per la droga. Si trattava del totale delle mance ricevute dai due fratelli dalla nonna per natale.

L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso del sacchetto in nylon appena acquistato contenente 18 grammi di marijuana, gettato pochi istanti prima all’interno dell’abitacolo dell’auto.

Ipotizzando che la droga non fosse conclusa, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane spacciator, in zona Montà, alla presenza di un famigliare, trovando nella sua camera altri 68 grammi di marijuana, nascosti all’interno di un sacchetto in una cassettiera.

I tre giovani sono stati accompagnati in Questura e lo spacciatore, incensurato, è stato indagato per spaccio di groga mentre i due fratelli sono stati segnalati al Prefetto, con ritiro contestuale della patente di guida al 25enne.

Ma i “veri guai” per i giovani sono arrivati quando in questura si son presentati i genitori a ritirarli. Mamma e papà hanno dato loro una sonora tirata d’orecchi, nella speranza che non ricadano mai più nell’errore.





Ultimo aggiornamento: 07:30

