VIGONZA (PADOVA) - Troppo caldo in camper, meglio dormire a cielo aperto guardando le stelle. È quello che sicuramente avranno pensato tre donne a cavallo tra sabato e domenica a Vigonza. Chi ieri mattina attorno alle 8 è andato a fare la spesa al megastore Mega di via Regia a Busa di Vigonza ha notato sicuramente tre donne che stavano dormendo accanto ad un furgone per terra su un giaciglio improvvisato. La scena ha creato un certo disagio tra i clienti del supermercato. Non si riusciva infatti a capire se stessero male oppure abbiano scelto questa strada per combattere il caldo della notte. Sta di fatto che l'arrivo dei primi clienti a fare la spesa ha convinto i "campeggiatori" a riporre i propri bagagli e ad allontanarsi.

Della vicenda sono stati messi al corrente anche i carabinieri che hanno effettuato tutte le verifiche del caso. L'obiettivo infatti è quello di evitare il passaggio e lo stazionamento di carovane di nomadi che si fermano a cielo aperto a trascorrere la notte. Questo per scongiurare problematiche di ordine pubblico e mantenere un decoro urbano come richiesto dall'amministrazione comunale. Nei prossimi giorni carabinieri e polizia locale vigileranno con attenzione tutte le aree di parcheggio dei numerosi supermercati che sorgono lungo la direttrice che dai confini con la provincia di Venezia porta fino a Ponte di Brenta con l'obiettivo di allontanare e sanzionare chi utilizza luoghi pubblici per lo stazionamento e il bivacco non autorizzato.