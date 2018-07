PADOVA - Perde il controllo dell'auto e finisce nella roggia Contarina a Presina di Piazzola sul Brenta. Una donna di 60 anni, di Camisano Vicentino, è stata salvata da tre persone che hanno assistito alla scena e che sono subito entrate in acqua raggiungendo la malcapitata in forte difficoltà sul finestrino nell’auto, una Fiat Tipo, quasi completamente inabissata. E' accaduto oggi verso le 13.30



I soccorritori sono riusciti a tirare fuori la donna, posizionandola sul tetto della vettura. I Vigili del Fuoco accorsi da Cittadella anche con un gommone hanno poi trasportata la signora su una barella a cucchiaio e a riva è stata presa in consegna dal personale del Suem 118 per essere condotta in ospedale a Cittadella. Successivamente sono stati recuperati e portati a riva anche i tre uomini che hanno prestato il primo soccorso.

