DUE CARRARE - Chiuso su ordinanza comunale il circolo privato New Emotions di via De Curtis a Due Carrare. L'area industriale del paese da tempo è caduta nel degrado, dopo che è stato chiuso il cinema e anche un supermercato ha abbassato definitivamente le saracinesche. L'ordinanza è scattata nella notte tra venerdì e sabato 12 febbraio quando le forze dell'ordine, in un servizio congiunto tra polizia locale e carabinieri, hanno effettuato un sopralluogo all'interno per sincerarsi di eventuali irregolarità. Come era accaduto il mese scorso, gli agenti del comandante Alberto Ponzo e i militari dell'Arma della stazione di Battaglia Terme hanno identificato diversi avventori che si trovavano all'interno del locale privi di tessera. Tanto è bastato per chiudere l'attività.

I PROVVEDIMENTI

Il Comune ha emesso due ordinanze di cessazione immediata dell'attività di somministrazione di bevande e dell'attività di pubblico spettacolo, oltre alla diffida formale ad organizzare spettacoli di arti varie all'interno del circolo. Il blitz di venerdì notte è arrivato dopo che il 21 gennaio scorso al New Emotions si è sfiorata la tragedia. Una festa non autorizzata a base di musica techno si è conclusa con un ragazzo a terra privo di sensi che è stato trasportato in ospedale dal personale medico del Suem 118 in overdose da sostanze stupefacenti. Nel corso del sopralluogo le forze dell'ordine si sono trovati di fronte ad uno scenario che poco aveva a che fare con un circolo. Gli spazi erano stati trasformati senza alcuna autorizzazione in una vera e propria discoteca. All'interno di fatto potevano stare massimo cento persone, ma all'esito dei controlli ne sono state trovate almeno il triplo e quasi tutte prive di tessera.

LE INDAGINI

Dal 21 gennaio è cominciata tutta una serie di accertamenti. Gli investigatori dell'Arma e gli agenti della Polizia locale hanno avuto informazione che l'attività non consentita di disco bar stava proseguendo. Di qui, con il coordinamento del sindaco di Due Carrare che ha seguito la vicenda in prima persona, si è arrivati al blitz dell'altra notte con la conseguente chiusura del locale. In arrivo a carico dei gestori anche sanzioni amministrative.

Le persone identificate sono risultate quasi tutte giovanissime provenienti da più comuni della provincia di Padova, attirate dalla possibilità di fare festa in un luogo isolato, lontano da controlli di sorta.

«Ringrazio personalmente le forze di polizia - ha commentato il sindaco Davide Moro - che hanno lavorato per un mese senza sosta per studiare nel dettaglio tutte le possibili irregolarità che questo locale presentava. La chiusura è la naturale conseguenza di comportamenti che sono andati contro le regole previste, creando oltre ad un danno ad altri locali che hanno tutte le autorizzazioni in regola, anche rischi di ordine pubblico e per l'incolumità dei presenti come il caso del ragazzo finito in overdose ha evidenziato in tutta la sua drammaticità. Auspico - ha concluso - che tali ordinanze vengano rispettate, ma ho già chiesto alla nostra polizia locale e ai carabinieri di non perdere di vista il locale e continuare con servizi di pattugliamento costanti».