Veneto, 33.500 disabili occupati, si trova lavoro in 12 mesi: è primato nazionale

ESTE - I posti di lavoro occupati da persone con disabilità in Veneto sono circa 33.500, di cui 32mila in 12mila aziende soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa in materia di collocamento mirato, e 1.300 ad altre 8.800 senza obblighi di assunzione.

I settori più richiesti

Il dato emerge dalle elaborazioni di veneto Lavoro ed è stato illustrato oggi a Este (Padova) in occasione dell'apertura della conferenza regionale sulle politiche per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Si tratta prevalentemente di uomini (56%), con un'età superiore ai 55 anni e una percentuale di disabilità inferiore al 66% (oltre l'80% del totale). I giovani costituiscono una componente marginale. La maggior parte dei lavoratori è impiegata con contratto a tempo indeterminato e nei settori dei servizi alla persona, del metalmeccanico e nei comparti del made in Italy.