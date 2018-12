di Marco Aldighieri

IL FUNERALE BLOCCATO

VILLAFRANCA - Proseguono lesullo , morto martedì 11 dicembre dopo essere stato sottoposto, il giorno prima, a un intervento di rimozione di due barre , una trasversale e una obliqua, installate poco meno di due anni fa per facilitare l'allargamento dello sterno che era di dimensioni ridotte. Al momento non c'è nessuno iscritto nel registro degli indagati, ma il fascicolo rimane aperto per il reato di omicidio colposo.del reparto di chirurgia pediatrica. Inoltre è stato srelativo al riscontro diagnostico sul cadavere del giovane, ordinato direttamente dall'autorità sanitaria. Si tratta di un esame con finalità meramente cliniche, ma che di fatto rende inutile per la Procura effettuare l'autopsia sul corpo del ragazzo.