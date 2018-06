â€‹Industria, impresa e cyber sicurezza. Un convegno per chiarire la nuova normativa europea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo studio associato De Favari, Maragnan, Perini e Beato, ha organizzato il 25 giugno alle ore 19.00, presso la sala dell’antica “Baracca”, a Trebaselege, (Via Ronchi 1 ) a Padova, il convegno “La Privacy: il nuovo regolamento europeo 2016/679 GDPR”.Un’importante opportunità, per industria ed impresa che si confronteranno con un’azienda leader nel settore, sull’adeguamento della normativa Europea. La societa Cyber Intuition, Intelligence Security Company, che opera a livello nazionale ed internazionale, ha infatti sviluppato in Italia, il software di protezione dati “DPR Data Protection & Recovery” conforme alla normativa UE 2016/679 GDPR .Il software, ha lo scopo di tutelare i dati dalle minacce informatiche, permettendone il recupero. “Il nostro obiettivo - ha spiegato la dott.ssa Stefania Ranzato, Presidente ed AD della società Cyber Intuition (www.cyberintuition.it) Intelligence Security Company, che opera a livello nazionale ed internazionale, è seguire il mondo imprenditoriale e le istituzioni nell’adeguamento della normativa Europea a tutela della sicurezza informatica. Nell’era digitale, stiamo assistendo ad una vera a propria rivoluzione, dunque, dobbiamo essere preparati e tecnologicamente all’avanguardia per garantire la tutela di milioni di dati. Secondo quanto emerge da uno studio IDC per Microsoft, il 43% delle imprese italiane, sopra i 10 addetti, non ha ancora predisposto un vero e proprio piano, per la compliance al regolamento. Se Consideriamo il nuovo principio introdotto di accountability, (il titolare è responsabile dei dati), dunque, le aziende non possono farsi trovare impreparate, pena pesantissime sanzioni aumentate fino a 20 milioni di euro o al 4 % del fatturato globale della società. Una vera e propria rivoluzione considerato che il valore e la tutela dei dati è un asset chiave nella digital trasformation di un’azienda.