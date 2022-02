Covid, il primario contro la Brignone "vaccinata solo per le Olimpiadi": «Un'altra testa di m...» Il post

PADOVA - «Un'altra testa di m....». Lo sfogo, pubblicato su Facebook, è del dottor Andrea Pettenazzo. Il direttore della terapia intensiva pediatrica dell'Azienda ospedaliera di Padova punta il dito contro Federica Brignone, campionessa di sci della nazionale italiana, che in una intervista uscita ieri - 1. febbraio - ha dichiarato: «Sono vaccinata, anche se non sono favorevole. Le Olimpiadi sono troppo importanti...».

Di leggere messaggi di questo genere, critici nei confronti dei vaccini, il dottor Pettenazzo non ne può più. Da mesi si imbatte in numerose famiglie No Vax e davanti a questa intervista è esploso.

Il suo era un post privato, pubblicato su una pagina Facebook chiusa, ma essendo un noto professionista della sanità padovana ovviamente quella presa di posizione non è passata inosservata. E ha raccolto il plauso di molti altri sanitari.