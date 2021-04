Bertin (Confcommercio Veneto): «Rischio scontro sociale»

PADOVA - L’incontro è stato franco e dalla Regione sono venute rassicurazioni: i 18 milioni di ristori per le imprese venete di commercio e sevizi chiuse per Covid arriveranno da metà aprile. Nel frattempo la crisi corre come la Tari, la tassa sui rifiuti, che secondo Confcommercio a livello nazionale continua a crescere (va un po’ meglio nel Nordest grazie ai tagli dei Comuni). « Co mprendo che il virus non ha esaurito la sua azione letale, però chiedo che si comprenda anche che le imprese del terziario sono di fronte a una situazione estrema» , avverte Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Ascom Padova , che ieri mattina ha incontrato il presidente del Veneto Luca Zaia . «Al governatore non è nemmeno servito che sottolineassi, tanta è la sua condivisione con le nostre problematiche, che i sostegni messi in campo dal governo sono del tutto insufficienti. Con Zaia abbiamo condiviso la necessità di una riapertura, progressiva e costante che consenta di evitare lo scontro sociale che rimane sullo sfondo : la forbice tra garantit i e non garantit i si sta sempre più allargando ».



14.000 DOMANDE

La Regione ha messo in campo 16,8 milioni e l’Unioncamere Veneto 1 milione. «Il bando scade il 4 aprile, sono arrivate quasi 14mila domande. Mi dicono da Unioncamere che dal 14 aprile inizieranno a fare i pagamenti - spiega Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo del Veneto -. Capisco che per chi ha bisogno anche un minuto può essere un problema, ma vagliare migliaia di richieste non è semplice. Con questo provvedimento però siamo riusciti ad aiutare anche palestre, le filiere dello sport e dello spettacolo, un segnale d’attenzione per chi non è stato considerato prima. E stiamo ragionando per altri aiuti».