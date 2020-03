Rettore di Padova: «Specializzandi e studenti chiamati in corsia sono i nostri ragazzi del '99»

PADOVA - «La laurea abilitante in Medicina è una misura molto forte, ma i ragazzi che escono dalle nostre lauree hanno una preparazione solida. Specializzandi e studenti sono i nostri ragazzi del '99, meritano un riconoscimento». Lo ha detto oggi Rosario Rizzuto, rettore dell'Università di Padova, in collegamento con la stampa sulla piattaforma Zoom, prima di inaugurare l'anno accademico in modalità telematica.



Rizzuto ha ricordato che «la verifica attraverso l'esame di Stato è stata per tutti noi un momento di lancio nella professione, ma oggi siamo davvero in un momento di emergenza e quindi è necessario chiamare tutti alle proprie responsabilità: da un lato bisogna anticipare i tempi dell'impegno concreto dei giovani, dall'altro bisogna coordinare il lavoro di tutte persone e affidare a ognuno dei compiti proporzionali al suo grado di esperienza. Se abbiamo chiaro questo, chiamare i giovani diventa una necessità». © RIPRODUZIONE RISERVATA