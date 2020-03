Arrivano i tamponi per tutti i poliziotti. Il sindacato Fsp: «Noi in prima linea»

Il sindacato di polizia Fsp chiede sicurezza per gli agenti delle questure. «Dopo la richiesta diretta al Presidente Zaia da parte della nostra segreteria di estendere anche agli operatori di polizia impegnati sul territorio i tamponi e le necessarie verifiche sanitarie - esordisce il vicario regionale Maurizio Ferrara - apprendiamo che la Regione sembra aver accolto le nostre richieste. In attesa di conoscere i dettagli e le modalità che il presidente Zaia e l’assessore alla sanità Lanzarin intendono attuare per lo screening ai poliziotti, che ricordiamo sono quotidianamente oggetto di possibile contagio e allo stesso tempo di involontaria diffusione della malattia, manifestiamo tutta la nostra soddisfazione».

Poi continua: «Possiamo capire quali siano in questi giorni gli impegni, i ritmi e le pressioni e le priorità a cui il presidente della Regione è stato sottoposto, ma il non prendere in considerazione quella che è ormai una indifferibile esigenza non ci sembra sarebbe stata una buona idea.

Siamo gli unici in giorni come questi al pari del personale sanitario ad entrare per sevizio in contatto con centinaia di persone molte delle quali potenzialmente contagiose o contagiate ma se anche noi dovessimo ammalarci come potremmo essere più d’aiuto alla nostra comunità? La nostra richiesta nasce dal fatto che questa partita si vince sul tempo ed oggi purtroppo ne abbiamo sempre meno». © RIPRODUZIONE RISERVATA