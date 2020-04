PADOVA - Si allungano gli elenchi delle autorizzazioni alle imprese per proseguire o riaprire l'attività. Nei report della Prefettura, sottoposti anche alle verifiche della Guardia di Finanza, finora sono circa 600 le imprese padovane autorizzate a ripartire, poiché le loro autocertificazioni in cui si afferma che appartengono a una filiera ritenuta essenziale, hanno avuto il via libera. In realtà le aziende operative sono molte di più, operano col criterio del silenzio assenso, ma quelli che pubblichiamo sono gli elenchi finora ufficializzati a livello prefettizio e inviati a Governo, Regione e organizzazioni sindacali.

Terme, perso un milione di presenze, 5.500 lavoratori bloccati: operatori tra paure e voglia di ripartire

Ecco gli elenchi completi ad oggi, ovvero emessi fino al 14 aprile. Le sospensione (cioè i dinieghi) rimangono ferme ad una cinquantina.

GLI ELENCHI DELLA PREFETTURA

RIPARTENZE

Report del 14 aprile

report 5_16211639.pdf

Report del 10 aprile

report 4_16211707.pdf

Report del 10 aprile

report 3_16211736.pdf

Report del 7 aprile

report 2_16211812.pdf

Report del 31 marzo

report 1_16211835.pdf

SOSPENSIONI

Report dell'8 aprile

report 1 sospensioni_16211545.pdf

Ultimo aggiornamento: 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA